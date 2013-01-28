В России сегодня впервые пройдёт киберпонедельник

В России интернет-магазины сегодня существенно снизят цены: в стране впервые проводится так называемый Киберпонедельник. В крупных интернет-магазинах, которые принимают участие в акции, скидка на товары составит от 5% до 30%.

28 января ровно сутки скидки россиянам предоставят шесть крупных компаний: интернет-гипермаркет Wikimart, Enter (входит в ГК "Связной"), "Белый ветер Цифровой", "М.видео" и "Эльдорадо", а также интернет-магазин «Десятое измерение".

Впервые Киберпонедельник состоялся в США в 2005 году и с тех пор проводится ежегодно. Американцы проводят его в декабре, китайцы в ноябре, для России выбран январь.

Согласно статистике, в России более 60 млн человек пользуются интернетом, однако только 15% из них делают покупки онлайн.