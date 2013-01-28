Станет ли Сердюков фигурантом дела о строительстве дороги?

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков, возможно, станет фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления полномочиями при строительстве дороги к даче его родственника.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении «неустановленных должностных лиц Минобороны» по факту злоупотребления полномочиями при строительстве дороги к загородной резиденции зятя экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, почти все лето 2011 года Сердюков провел на элитной закрытой базе отдыха «Житное» в дельте Волги, принадлежащей мужу его сестры Валерию Пузикову. По данным издания, за ним был зарезервирован роскошный трехэтажный коттедж. В кулуарах вся база Минобороны получила неофициальное название «Сердюковская дача». По приглашению Сердюкова в эту резиденцию в августе 2011 года приезжали тогдашние президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр России Владимир Путин.

По данным следствия, Сердюков не только отдыхал. Экс-министр обороны благоустраивал территории вокруг «Житного». А именно: солдаты-срочники из полка дальней авиации засадили базу отдыха газонной травой и пирамидальными тополями.

Батальон солдат-железнодорожников построил асфальтированную дорогу от «Житного» в сторону побережья Каспийского моря.

Дорога протяженностью 8 километров с учетом возведения двух мостов и выкупа земли под нее у местных властей обошлась Минобороны примерно в 100 млн. рублей.

Эти два эпизода благоустройства места отдыха Сердюкова за бюджетный счет и стали основанием для уголовных дел.

Главную военную прокуратуру, контролирующую ход расследования, на этот раз вряд ли удовлетворит формулировка о злоупотреблениях со стороны «неустановленных должностных лиц Минобороны», отметило издание: доследственная проверка не оставила сомнений в причастности Сердюкова к эпизоду со строительством дороги.

Источник также рассказал, что экс-министр лично подписал проект, смету и план-график работ по озеленению и строительству дороги. Согласно данным газеты, личную заинтересованность экс-главы Минобороны Сердюков якобы на вертолетах мог с воздуха проследить за строительством дороги.

Напомним, 11 января 2013 года Анатолий Сердюков был допрошен в качестве свидетеля по скандальному делу «Оборонсервиса» о хищениях в Минобороны. От дачи показаний он отказался, сославшись на 51 статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя или близких родственников. Экс-министр принес следователю несколько листов, на которых изложил свое видение ситуации с хищениями в ведомстве. Следователи СКР заявили, что после допроса в ходе дальнейшего расследования процессуальный статус экс-министра может измениться.

Напомним, главное военное следственное управление СКР завершило доследственную проверку в отношении экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и выявило, что она платила зарплату личным повару, уборщице и другой прислуге из бюджетных денег.

Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева находится сейчас под домашним арестом. В прошлую пятницу Хамовнический суд Москвы продлил ей срок домашнего ареста до 23 марта. Напомним, Васильева на суде в пятницу очередной раз заявила о своей невиновности.

Ее подруга, мать двоих детей, экс-руководитель ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова - в СИЗО.