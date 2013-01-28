Минобрнауки предложило стимулировать семьи, усыновляющие детей

Минобрнауки РФ по поручению президента РФ Владимира Путина разработало документы для облегчения россиянам процедуры усыновления. Минобрнауки предложило также и финансовый стимул для усыновления детей-инвалидов и детей старше 10 лет.

Приемным родителям таких сирот предполагается выплачивать единовременное пособие в 100 тысячи рублей за каждого ребенка. В настоящее время выплата одинакова для всех — 13 тысяч рублей. Напомним, Путин поручил упростить процедуру усыновления после решения о запрете передавать гражданам США российских сирот.

Закон "Димы Яковлева" 21 декабря 2012 года приняла Госдума. Разработчики документов продлили срок действия медицинских документов усыновителей с трех до шести месяцев, а также отказались от необходимости получения ими справки о состоянии жилья, пишет "Коммерсантъ". Органы опеки и так осматривают жилье потенциальных усыновителей. Если у соцработников возникнут сомнения, они могут затребовать справку, которая должна быть готова за 15 дней.

Чиновники увеличили срок действия медицинских справок с трех до шести месяцев. В пояснительной записке говорится: "Нередки случаи, когда вследствие задержки с оформлением срок действия указанных медицинских документов истекает". Другое важное нововведение — сокращение до десяти дней срока вступления в силу решения суда об усыновлении. С 1 января 2012 года он составляет 30 дней. На деле получается, что ребенок уже имеет семью, но вынужден еще месяц провести в детдоме.