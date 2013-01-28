Сергей Полонский обратился с открытым письмом Сергею Лаврову

Российский бизнесмен Сергей Полонский, заключенный в камбоджийскую тюрьму, обратился с открытым письмом к главе МИД РФ Сергею Лаврову. В послании к министру иностранных дел России Полонский описал условия содержания в камбоджийской тюрьме.

По словам бизнесмена, 26 января в исправительное учреждение, где он содержится, пришёл сотрудник российского консульства и в присутствии нескольких человек заявил, что из Москвы «заплатили большие деньги», чтобы предприниматель оставался под стражей в течение трёх лет. В письме Полонский также отмечает, что ему было отказано в предоставлении «как юридической, так и политической» помощи. Бизнесмен сообщил, что на заключённых оказывают сильное психологическое давление. Как сказал Полонский, ему с друзьями во время посещения сотрудником российского консульства тюрьмы в ультимативной форме им было приказано молчать.

Сергей Полонский попросит главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова как можно быстрее разъяснить ситуацию. Бизнесмен добавил, что в тюрьме у него возникли проблемы со здоровьем, в частности, полностью онемели мышцы ноги, но врач их российского посольства так и не приехал. Обращение Полонского опубликовано на сайте «Эха Москвы».

Полонский и два его друга из России были арестованы в Камбодже 31 декабря 2012 года. Их обвинили в применении насилия к местным морякам и незаконном лишении свободы. Полонский с друзьями утверждают, что возник конфликт с местными военными из-за шумного празднования Нового года.