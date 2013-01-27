Кремль не спешит раскрывать, является ли отец Тихон духовником Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг упорно сохраняющиеся слухи, что архимандрит Тихон (в миру – Георгий Шевкунов) является духовником российского президента.

«Это очень личный вопрос, - заявил Песков Financial Times. – Да, они хорошо друг друга знают. Но никто точно не скажет, является ли Тихон духовником президента. Если кому-то будет известно, что вы духовник, то вы с этого момента перестанете им быть».

Архимандрит Тихон и Путин были знакомы еще до того, как последний стал президентом. Первый является наместником Сретенского мужского монастыря в Москве и ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре. Он также является автором популярного православного бестселлера «Несвятые святые».

«Вы, конечно, можете верить этим слухам, - цитирует FT самого архимандрита Тихона. – Но точно не я стою за их распространением. Я не кардинал Ришелье».

Практически у всех русских царей и императоров были свои личные духовники. Есть упоминание, что один из первых духовников был у царя Василия III. Они участвовали во всех важнейших событиях в жизни монарха – от венчания на царство до крещения монарших детей.