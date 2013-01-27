Российская молодежная сборная по футболу выиграла Кубок Содружества

Молодежная сборная России по футболу стала победителем Кубка Содружества. В финале россияне со счетом 4:2 обыграли сверстников из Украины. Последний гол подопечные Николая Писарева забили в добавленное время, реализовав пенальти.

«Я изначально говорил, что фавориты турнира - это Россия и Украина. В итоге эти команды и сыграли в финале. На мой взгляд это был самый интересный матч на турнире, - заявил после победы старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев .

По словам наставника россиян, его команда постоянно прибавляла от матча к матчу.

«Впервые в таком составе сборная собралась за три дня до начала турнира, и по ходу группового этапа нам удалось создать настоящую команду», - резюмировал Николай Писарев.