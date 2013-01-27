Московские фигуристы вернутся из Загреба в понедельник

Участники завершившегося в столице Хорватии чемпионата Европы по фигурному катанию в понедельник, около 17 часов приземлятся в аэропорту Шереметьево, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе федерации.

В Москву вернутся спортсмены, представляющие столичный регион. Это три танцевальных дуэта - чемпионы Европы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев и серебряные призеры Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко, одиночники Максим Ковтун и Сергей Воронов и серебряная призерка Аделина Сотникова.

Напомним, что всего российскими фигуристами на европейском турнире в Загребе было завоевано пять медалей - две золотые, две серебряные и одна бронза. Соответственно на следующем европейском первенстве российская сборная будет представлена максимальным составом – по три участника в четырех видах программ.