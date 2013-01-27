В Волгограде пропал чугунный светильник: думали - вандалы, оказалось - мэрия

На Центральной набережной Волгограда неизвестные спилили фонарный столб. Он стоял у основания лестницы, ведущей от Аллеи Героев к эстраде – по сути, на главном спуске к Волге. Тем невероятнее было исчезновение именно здесь огромного светильника.

А так как ни администрация Волгограда, ни правоохранительные органы ситуацию никак не комментировали, это только подогревало домыслы. Так как в разные годы Волгоград уже отмечался пропажами подобного рода – то исчезла, ни много ни мало, часть металлической надписи названия города на его северном въезде, то одна из фигур памятника прямо в центре города, то витая ограда, отделяющая проезжую часть от парковой зоны на проспекте Ленина. И вразумительных ответов во всех этих случаях так найдено и не было.

Но на этот раз, не успели журналисты популярных волгоградских интернет-сайтов рассказать о пропаже, как.. она нашлась. Вернее, авторы спила. Как стало известно «АН-онлайн», правоохранительные органы все ж таки выяснили, что на самом деле фонарь был спилен сотрудниками городских служб для реконструкции. После восстановительных работ фонарный столб обещали вновь водрузить на прежнее место. Дай – то Бог.