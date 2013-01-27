Фигурантам дела «Оборонсервиса» предъявлены официальные обвинения

Официальные обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах предъявлены еще двоим фигурантам дела о махинациях с имуществом Минобороны. По мнению специалистов, их число будет расти.

Обвинения выдвинуты против врио начальника ХОЗУ военного ведомства Николая Рябых и директора департамента текущего ремонта компании «Славянка» Константина Лапшина.



«В установленный законом срок Рябых было предъявлено официальное обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он был допрошен в качестве обвиняемого», - сообщили в Следственном комитете. О том, что обвинение было также выдвинуто Константину Лапшину, сообщил адвокат обвиняемого. Официальное подтверждение этой информации еще не поступило, сообщает mir24.tv.



Напомним, Николай Рябых был задержан по подозрению в соучастии в мошенничестве. По версии следствия, именно он был посредником в сделках между Министерством обороны и частными компаниями.



Другой фигурант дела – Константин Лапшин – был арестован по распоряжению суда. Следствие подозревает Лапшина в хищениях на сумму более 53 миллионов рублей. Он останется под стражей до 14 марта нынешнего года.

Всего на данный момент следствием выявлены более 10 эпизодов мошенничества с имуществом Минобороны. Дело «Оборонсервиса» обрастает новыми фактами и, по мнению специалистов, число фигурантов будет расти.