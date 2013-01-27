Суд удовлетворил ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления троих обвиняемых с материалами уголовного дела о взрыве на шахте "Ульяновская" в Кемеровской области 31 января. Об этом сообщает СКР.



До наступления февраля Главным следственным управлением Следственного комитета России будет продолжается ознакомление обвиняемых с делом о произошедшем в марте 2007 года взрыве на шахте.

Напомним, что днем 19 марта 2007 года в подземных выработках шахты, расположенных в Новокузнецком районе Кемеровской области, при добыче угля произошел взрыв метановоздушной смеси и угольной пыли. Находившиеся под землей 110 человек погибли от взрывных травм, термических ожогов и отравления окисью углерода, 7 работников получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как установило следствие, авария явилась следствием того, что для выполнения плана добычи угля руководители шахты с июня 2006 года до момента взрыва игнорировали требования безопасности при ведении горных работ. Работавшие в подземных выработках из-за угроз увольнения или снижения размера премий продолжали добычу, несмотря на повсеместное наличие взрывоопасной концентрации метана и угольной пыли.

Взрыв и столь тяжкие последствия произошли также вследствие того, что руководитель и сотрудники Куйбышевского горнотехнического отдела кузбасского управления Ростехнадзора не осуществляли надлежащий государственный горный надзор на этом подконтрольном им опасном производственном объекте.

По этому делу проходят в качестве обвиняемых директор шахты Андрей Функ, начальник смены Юрий Пименов, механик участка вентиляции и техники безопасности Геннадий Краськов, бригадир и электрослесари этого участка Олег Козявин, Денис Бут и Олег Собакин. Кроме того, начальник Куйбышевского горнотехнического отдела Сергей Слепцов, а также госинспекторы данного отдела Александр Костромин и Игорь Дмитриев обвиняются в халатности.

После завершения следственных действий потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, объем которого составляет 209 томов.

"Несмотря на то, что следствием созданы все условия для беспрепятственного доступа к материалам уголовного дела обвиняемые Дмитриев, Слепцов и Функ, а также их защитники намеренно затягивали процесс ознакомления", - подчеркивается в сообщении СКР.

В результате Следком обратился в суд, который и обозначил "крайнюю" дату ознакомления с делом директора шахты и горнотехнических "контролеров".