Сергей Филин объяснил причины нападения. Или не Сергей

В интернете появилось письмо от имени худрука балета Большого театра Сергея Филина, в котором указана причина недавнего нападения на него. Якобы это конфликт с организаторами «черного билетного бизнеса» внутри театра.

«Подумайте, какую личную пользу могут извлекать те, кто имеет отношению к регламенту распределения билетов, и реализуют их не через кассы театра, но поставляет на реализацию по двойной цене билетным агентствам», - говорится в открытом письме, которое было опубликовано на странице Филина в Facebook, удаленной через несколько часов после появления этого поста, сообщает vz.ru. Однако к тому времени текст письма успели опубликовать на своих страницах другие интернет-пользователи, например, журналист Андрей Архангельский.



«Не хочется выглядеть по мещански, но давайте посчитаем. В зрительном зале Исторической сцены около 1 700 мест. Положим, средняя цена билета 5 000 рублей. Положим, количество спектаклей в месяц 30. Суммарная стоимость билетов в месяц 225 000 000 рублей. В год это более 2,5 миллиарда рублей. Ни один перекупщик и ни один спекулянт не способен скупить эти билеты. Но проблема не в спекулянтах... Если вы продаете билеты на такую сумму по двойной цене, вы зарабатываете в год 2,5 миллиарда рублей. Серьезный повод, чтоб облить кислотой человека, который пытается изменить систему продажи», - написал автор письма.



«А система такова: билеты появляются в продаже за три месяца до спектакля. Точнее на целую серию одного спектакля, который будет показываться несколько дней подряд, к примеру, на 10 спектаклей Щелкунчик. Общее количество билетов на 10 спектаклей 17 000 (целый стадион). Но из трех (из трех!) касс Большого театра билеты появляются только в одной. Очередь из 100 человек, в том числе, перекупщиков, при условии продажи всего по два билета на руки, не способна скупить 17 000 билетов. Впрочем, такого количества билетов там и нет! В продаже в кассе и на сайте можно обнаружить только крайне ограниченное количество билетов, так сказать, для отвода глаз. Так где же все эти 17 000 билетов?.. Верно, они уже у любых билетных агентств? Именно! – в любом количестве и в любом ассортименте по двойной-тройной стоимости», - говорится в сообщении.



«Теперь вопрос: как все эти билеты попадают к агентствам, если Большой театр почти не продает билеты на Историческую сцену через кассы и через официальный сайт? Хороший вопрос, который я не раз задавал Анатолию Геннадьевичу Иксанову. Но при всем моем глубоком уважении к нему, я никогда не получал ответа на этот вопрос. При этом система продажи, на мой взгляд, оставалась обманной, и как я сказал, не служила на пользу Большому театру и уж тем более, не учитывала интересы зрителей. Затем я сообщил, что такая система меня возмущает, и я намерен перейти к более решительным действиям. Спустя несколько недель произошло нападение...», - рассказал автор.



«Дорогие друзья! В сущности, я даже толком не брался за эту проблему. Теперь же, находясь вне театра, я тем более не могу заниматься этим. По этому, теперь я рассчитываю на Вас - всех тех, кто уже поддержал меня, кому не равнодушен наш любимый театр и кто, надеюсь, впоследствии поможет зрителям нашего театра - нашим зрителям – посещать Большой театр не обогащая людей, у которых не существует никаких моральных и нравственных принципов, которые, занимая определенные должности, не только способны использовать символ страны в своих личных корыстных целях, но и совершить тяжкое преступление», - говорится в письме.



То, что автором письма является именно Филин, пока подтвердить или опровергнуть не удалось. Как отмечает в сообщении на своей странице Андрей Архангельский, «страница Сергея Филина испарилась. я его добавил в друзья - тоже нет. Вероятно, это был вброс. Но суть от этого не меняется: возможно, кто-то хотел нас наскоро проинформировать о происходящем, или же - что тоже вероятно - отвлечь внимание от истинных причин нападения на Филина», - отметил журналист.



