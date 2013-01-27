СКР о расследовании дела о гибели в Кузбасе шахтеров

Причиной гибели в шахте №7 в Прокопьевском районе Кузбасса в минувшее воскресенье трех горняков стало отравление метаном. Четвертого раздавило завалом. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, причина смерти 45-летнего потерпевшего – травмы головы и тела, а остальных в возрасте 29, 27 и 37 лет - отравление угарным газом. Следов воздействия высокой температуры на одежде погибших, телесных повреждений в виде ожогов не обнаружено", - говорится в сообщении СКР.

"АН" писали, что сегодня обнаружены и подняты на поверхность тела ещё четверых шахтеров.

СКР в воскресенье сообщает, что в настоящее время следователи приступили к процедуре опознания. После этого тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти погибших.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, в шахте, где произошел взрыв бурят скважины и ставят перемычки. Для снижения концентрации метана, аварийный участок было решено затопить, туда закачали 7,6 тысячи кубических метров воды.

Напомним, инцидент на шахте №7 в Кузбассе произошел в ночь на 20 января, когда в ней находились 77 человек. Спасти удалось 69 из них, четверо погибли. До воскресенья четверо числились пропавшими без вести.