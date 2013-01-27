На Ставрополье разогнали акцию требующих расследовать убийство

Проводить это мероприятие власти Невинномысска не разрешали. В официальном отказе говорилось, что среди организаторов был человек с непогашенной судимостью. Тем не менее, жители города решили провести акцию в форме народного схода.

Они хотели добиться расследования убийства, которое случилось в конце прошлого года. Тогда у одного из местных баров был убит 25-летний юноша. Главный подозреваемый, уроженец Чечни, сейчас в бегах, объявлен в розыск.

87 участников акции были задержаны. Почти половина задержанных приехала в Невинномысск из других городов.

Между тем, в ряде других российских городов в субботу прошли акции под общим лозунгом «Ставрополье – не Кавказ», сообщает echo.msk.ru. Участники выступали за ужесточение миграционного законодательства и выход Ставропольского края из Кавказского федерального округа.



Ранее "АН" сообщали: для оказания помощи городскому подразделению МВД в Невинномысск направлен сводный отряд из более 100 сотрудников.