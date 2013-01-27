Прокуратура проверит требования о возврате выданной в Крымске матпомощи

Кубанская прокуратура проверит, должны ли жители Крымска, пострадавшие во время наводнения, вернуть государству часть денег, выделенных им на капитальный ремонт жилых домов, сообщило в воскресенье региональное ведомство.

"АН" писали, что власти Краснодарского края в письмах потребовали от жителей Крымска, пострадавших от мощнейшего наводнения, произошедшего летом 2012 года, вернуть часть материальной помощи, выплаченной на восстановление жилья.

"В связи с распространением в СМИ информации о том, что десятки семей в Крымске получили письма из органов соцзащиты с требованием вернуть часть денег, выданных на восстановление домов, прокуратурой Краснодарского края организована проверка", - сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

В случае выявления нарушений законодательства, прокуроры обещают принять соответствующие меры реагирования.