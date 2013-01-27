В Псковский центр для подлежащих депортации доставлен первый иностранец

В Псковский центр для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации, либо административному выдворению за пределы Российской Федерации по решению Псковского городского суда доставлен первый иностранный гражданин – 35-летний уроженец Киргизии. Мужчина обратился за содействием в восстановлении паспорта и был задержан специалистами миграционной службы, сообщили «АН-онлайн» в спецприемнике.

Задержанный нелегально пребывает в России около 10 лет. В 2010 году был осужден Псковским городским судом к 5 месяцам лишения свободы за кражу. В последнее время ночевал в строении, неприспособленном для проживания. Работы не имел и средств к существованию тоже. В центре он будет находиться до тех пор, пока в посольстве Киргизии не оформят для него временные документы на выезд из России.

Специальное учреждение для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации, либо административному выдворению за пределы Российской Федерации открылось в Пскове в декабре 2012 года. Площадь спецприемника — 330 кв. метров. В нем созданы медкабинет, физкамера, где проводится дезинфекция личных вещей прибывающих граждан, четыре помещения для временного содержания с отдельными душевыми кабинами, туалетами. В каждой комнате предусмотрены не только спальные места, но и бытовая техника, холодильник и телевизор. Обеспечено трехразовое питание.

Одновременно в центре могут содержаться 19 граждан. Размещение их в спецучреждении проводится по решению суда. Депортируемые могут жить в нем в период оформления документов для депортации. Стоимость содержания одного человека обходится региональному бюджету в 10 тыс. рублей.