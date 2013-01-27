В Москве почтили жертв Холокоста

В Москве в воскресенье в Еврейском музее и Центре толерантности на улице Образцова состоялась церемония зажжения свечей, посвященная памяти жертв Холокоста. Тема международной памятной даты в этом году: "Спасение во время Холокоста: мужество неравнодушия".

"АН" писали, что накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась специальная церемония, посвященная памяти жертв нацистского террора и спасавших их героев.

Сегодня главный раввин России Берл Лазар, принимая участие в акции, призвал, никогда не забывать об ужасе Холокоста, как бы ни было больно.

Мемориальная акция прошла на фоне собрания тематических плакатов под общим названием "У Победы соленый вкус".

Экспозиция рассказывает об идеологии нацизма и планах "окончательного решения еврейского вопроса", об уникальной истории советского солдата-еврея, его стремлении воевать с нацизмом и победить, о необходимости восстановить справедливость и увековечить память жертв Холокоста.

Напомним, в 2005 году Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которой объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году войска Советской Армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный в 70 км от Кракова.