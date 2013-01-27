В Москве пройдет международный шахматный фестиваль

Традиционный шахматный фестиваль " Moscow Open -2013" пройдет в российской столице в девятый раз — с 31 января по 10 февраля. В нем примут участие свыше 1600 шахматистов из 30 стран.

Турнир состоится в Российском государственном социальном университете. В программе фестиваля - восемь отдельных турниров: этапы Кубков России среди мужчин и женщин, турниры любителей, ветеранов, два круговых турнира с гроссмейстерской нормой для молодых шахматистов, детские отборочные турниры к первенству мира среди школьников. Юные спортсмены поборются в возрастных группах до 9, 11, 13 и 15 лет. Несомненный интерес у зрителей будут иметь турниры студентов-гроссмейстеров, где уже определены составы, сообщают vesti.ru. У мужчин стартовый лист возглавляет петербуржец Александр Шиманов, у женщин — студентка РГСУ Ольга Гиря.



В фестивале примет участие большое число известных гроссмейстеров, среди них чемпион России и Европы 2010 года Ян Непомнящий (Москва), чемпион Европы 2011 года Владимир Поткин (Москва), бронзовый призер чемпионата мира 2012 Харика Дронавали (Индия), чемпионка России среди юниорок Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург), чемпион мира среди юношей до 16 лет Юрий Елисеев (Москва).



Организаторы фестиваля — Шахматная федерация города Москвы, Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий правительства Москвы при поддержке столичного Комитета по физической культуре и спорту /Москомспорта/.

Призовой фонд турнира в этом году составит 3,5 миллионов рублей.





