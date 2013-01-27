Транскам открыли после схода лавин в горах Кавказа
27 января 2013, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией, открыта для проезда транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по РСО-Алании. Накануне из-за сильного снегопада в горах и схода снежных лавин движение по трассе было закрыто.
Тогда зажатыми между двумя лавинами оказались два автомобиля.
Спасатели эвакуировали с места ЧП девять человек, они не пострадали. Сегодня с 09:30 по московскому времени погода позволила восстановить движение по Транскаму в полном объеме, уточнили в ведомстве.
Движение по Военно-Грузинской дороге в обоих направлениях восстановлено вечером субботы, отметили в ведомстве.