ФНС России: плата за жильё вырастет в 40 раз

В России летом примут новые ставки налогов на недвижимое имущество физических лиц, а со следующего года они уже будут введены. По расчетам ФНС, есть объекты, по которым налоговая нагрузка может вырасти в 40 раз.

Но только потому, что налог на них сегодня практически равен нулю. В ФНС поясняют, что виной этому стала действующая до сих пор при исчислении налога на имущество физлиц инвентаризационная стоимость, которую органы БТИ использовали в ценах строительных работ начала 1980-х годов, а местные власти не перерасчитывали, сообщает сегодня "РГ".

Для собственника, например, кирпичного дома в центре Краснодара 2008 года постройки площадью в 500 кв. метров, с инвентаризационной стоимостью в 100 тысяч рублей размер налога составляет сегодня максимум 100 рублей, поясняют налоговики. А при оцененной сегодня кадастровой стоимости такого дома, например, в 5 миллионов рублей "налоговое бремя от введения нового налога составит более 4000 рублей, то есть налоговая нагрузка вырастет в 40 раз", уточняют налоговики. Правда, собственники, которые не согласны с установленной кадастровой стоимостью, по закону могут ее оспорить как в судебном, так и в досудебном порядке.

В среднем - разница с нынешними платежами получается где-то в два раза. К примеру, новый налог на недвижимость, который и собираются ввести в 2014 году, для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров в среднем по России может составить около 1120 рублей в год. Тогда как в 2011 году нынешний налог на имущество для этой же "двушки" был в пределах 700 рублей.

Федеральная налоговая служба сделала предварительный расчет по результатам рыночной оценки объектов недвижимости в 83 регионах страны и исходя из ставки 0,1 процента для жилой недвижимости.

Базой налога на недвижимое имущество, который планируют ввести в России, является кадастровая стоимость. Она максимально приближена к рыночной. По данным ФНС, средняя рыночная цена кв. м жилья для целей налогообложения в стране составляет 32 тысячи рублей. В Москве - 165,6 тысячи рублей.

Льготники от нововведения только выиграют. По предварительным расчетам ФНС за квартиру в 55 квадратов в льготник в среднем заплатит 160 рублей в год. Если квартира площадью до 100 квадратных метров находится в общей совместной или долевой собственности двух льготников (налоговый вычет каждого из которых равен 50 кв. метров), то собственники не заплатят ни копейки, рассчитали налоговики.

Чтобы рассчитать налог для конкретной квартиры, нужно учитывать налоговые вычеты (квадраты, не облагаемые налогом). Их устанавливают региональные власти. ФМС рекомендует устанавливать 20 кв. метров на каждого собственника квартиры и 50 кв. метров - для льготников. Но на местах к этой рекомендации вправе не прислушаться.

В ФНС также ссылаются на статью 3 Налогового кодекса, в которой говорится, что при установлении налогов в России учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога.

ФМС обещает, что налоговая нагрузка станет весомой для собственников нескольких квартир, а для тех "у кого в собственности одна квартира или дом непосредственно для проживания, или для социально незащищенных граждан налог будет соизмерим с доходами и с возможностью его уплачивать раз в год", передает издание.