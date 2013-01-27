Законопроект об усилении защиты чувств верующих будет дорабатываться

Правительство России отправило на доработку проект закона об усилении ответственности за оскорбление религиозных чувств граждан страны, сообщается на сайте кабинета министров.

Разработчики закона должны «устранить конкуренцию», которая может возникнуть в связи с тем, что некоторые предлагаемые в законопроекте нормы уже прописаны в других статьях УК России: статья 213 УК России («хулиганство»), статья 243 УК России («уничтожение или повреждение памятников истории и культуры») и статья 244 УК России («надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Необходимо дополнить «данные статьи соответствующими квалифицирующими признаками» и установить «за эти деяния более строгие наказания».



«Кроме того, действующим законодательством содержащиеся в законопроекте понятия «мировоззренческая символика» и «религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России», не определены», — говорится в пресс-релизе.



В том виде, в каком он был внесен в Госдуму в конце сентября, законопроект предполагал введение тюремных сроков до пяти лет лишения свободы и 100-кратное увеличение штрафов за оскорбление религиозных чувств верующих и осквернение святынь.



