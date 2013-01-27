Жителей Крымска попросили вернуть матпомощь на ремонт домов

Власти Краснодарского края потребовали от жителей Крымска, пострадавших от мощнейшего наводнения, произошедшего летом 2012 года, вернуть часть материальной помощи, выплаченной на восстановление жилья.

Как пояснило кубанское Минсоцзащиты в письмах к крымчанам, расчеты за ущерб считали одни структуры, а выплаты производили другие, и это привело к "ошибкам".

По мнению ведомства, деньги следовало начислять на ремонт не всего дома, а только пострадавшей его части - по 5 тысяч рублей за квадратный метр, передает радио. Поэтому власти Краснодарского края уверены: "лишние" деньги граждане должны вернуть.

В письмах жителей Крымска предупредили, что "переплаты" надо вернуть в течение трех дней.