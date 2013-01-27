В Сочи открыто движение по дублеру Курортного проспекта

Рабочее движение по первой очереди строящейся дороги-дублера Курортного проспекта открыто в полночь в Сочи, пока проезд транспорта возможен только в направлении из Адлера в центр курорта.

Заезд на новую магистраль будет осуществляться с Курортного проспекта в районе реки Агура возле оздоровительного комплекса «Спутник» с последующим выездом на дорогу «Обход города Сочи» в районе транспортной развязки на улице Земляничная. Движение из центра Сочи в Адлерский район на участке обходной магистрали также организовано в одностороннем режиме с проездом через Мацестинский тоннель и выходом на Курортный проспект.



«Центральная городская магистральная улица с непрерывным движением запроектирована по параметрам I-ой категории. Дублер Курортного проспекта в 2013 году станет главной транспортной артерией Сочи. Четыре полосы движения - по две в каждом направлении - на этой федеральной дороге и семь примыкающих транспортных развязок обеспечат эффективную коммуникацию транспортных потоков с улично-дорожной сетью Центрального и Хостинского районов города- курорта. Мы благодарим жителей Сочи за активную поддержку строительства этого уникального высокотехнологичного федерального олимпийского объекта транспортной инфраструктуры», – подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, сообщает vz.ru.



Первая очередь дублера Курортного проспекта включает в себя три тоннеля и четыре моста-эстакады. Одновременно с запуском рабочего движения на объекте будут продолжаться работы по благоустройству прилегающей территории и озеленению подэстакадных пространств.



Сооружение рассчитано на 9-балльную сейсмонагрузку. На объекте установлены элементы автоматизированной системы управления дорожным движением, система видеонаблюдения, автоматические дорожные метеостанции и автоматическая система скоростного контроля.



Сдать в эксплуатацию все три очереди Магистрали, дублирующей Курортный проспект в Сочи, дорожные строители планируют в четвертом квартале этого года.







