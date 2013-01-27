Кейт Миддлтон спасается от токсикоза печеньем с цветками лаванды и гипнозом

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин все еще страдает от токсикоза. Сильная тошнота не отпускает Кейт Миддлтон с первых недель беременности. Принцесса по утрам не может смотреть на еду.

Врачи назначили 31-летней жене принца Уильяма, вынашивающей первого ребенка, щадящее лечение - гипнотерапию. Кейт Миддлтон посещает гипнотизера. Подруга принцессы проговорилась, что Кейт Миддлтон мучают такие же симптомы, какие бывают при пищевом отравлении. Но гипноз помогает ей избавиться от отвращения к еде.

Беременная супруга принца Уильяма старается есть то, что полезно для женщин в таком положении и будущего малыша. Она также выполняет специальные упражнения для беременных.

Напомним, мачеха принца Уильяма герцогиня Камилла посоветовала Кейт попробовать от утренней тошноты оригинальное печенье — с цветками лаванды. Герцогине Кембриджское печенье также помогает, она советует его всем беременным.