Кейт Миддлтон спасается от токсикоза печеньем с цветками лаванды и гипнозом
27 января 2013, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин все еще страдает от токсикоза. Сильная тошнота не отпускает Кейт Миддлтон с первых недель беременности. Принцесса по утрам не может смотреть на еду.
Врачи назначили 31-летней жене принца Уильяма, вынашивающей первого ребенка, щадящее лечение - гипнотерапию. Кейт Миддлтон посещает гипнотизера. Подруга принцессы проговорилась, что Кейт Миддлтон мучают такие же симптомы, какие бывают при пищевом отравлении. Но гипноз помогает ей избавиться от отвращения к еде.
Беременная супруга принца Уильяма старается есть то, что полезно для женщин в таком положении и будущего малыша. Она также выполняет специальные упражнения для беременных.
Напомним, мачеха принца Уильяма герцогиня Камилла посоветовала Кейт попробовать от утренней тошноты оригинальное печенье — с цветками лаванды. Герцогине Кембриджское печенье также помогает, она советует его всем беременным.