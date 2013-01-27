Мужчина абсолютно голым пролежал в сугробе 1 час 20 минут и установил рекорд

На Украине мужчина пролежал голым в сугробе 1 час 20 минут. Житель города Коломыя (Ивано-Франковская область) Алексей Гуцуляк побил рекорд по пребыванию голого человека под снегом. Ранее такой рекорд установил гражданин Японии, которому удалось пробыть в снегу один час.

Украинец признался, что когда он лежит в снегу, - медитирует и представляет себе лето. Алексей также отметил, что такле достижение возможно только после длительных тренировок и закаливания.

Рекорд Гуцуляка претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса. У Алексея Гуцуляка уже есть сертификат "Книги рекордов Украины". Ранее он продержался в сугробе 34 минуты и 4 секунды.

В Украине это не единственный рекорд подобного рода. Летом основатель керченского спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко преодолел дистанцию в 52 километра за 5 часов 17 минут при 30-градусной жаре.