Семикратный чемпион Европы по фигурному катанию, выступавший на ЧЕ-2013 с травмами в спине, Евгений Плющенко не унывает и с 1 марта приступает к тренировкам, о чем сообщил поклонникам в Твиттере.

"А я и не унываю!Я сейчас буду лечить спину и 1 марта приступлю к тренировкам!!!!", - оптимистично написал Плющенко в микроблоге, добавив:" Спасибо всем моим болельщикам-друзьям!Мы еще повоюем!!!"