Казаки считают государственное казачество «ряженной клоунадой» (ВИДЕО)

Несколько сот представителей донских, кубанских, терских и яицких (уральских) казаков провели сегодня в Ростове-на-Дону митинг, посвящённый Дню памяти жертв геноцида казачества. На этой массовой публичной акции казаки потребовали от российских властей признать их самостоятельным народом.

Накануне митинга в Ростовской области резко ухудшилась погода, всю ночь шёл снег. Поэтому многие или опоздали, или просто не доехали. Например, автобусы с казаками из Москвы смогли добраться до Ростова только к концу митинга.

По словам организатора митинга Павла Серикова, родовые казаки считают современное государственное казачество «ряженной клоунадой». И повод для этого дают, в первую очередь, чиновники «засевшие во всевозможных бюрократических структурах» - от департаментов по делам казачеств при администрациях регионов, до Совета по делам казачества при президенте России.

Напомним, атаман Зимовниковского юрта Павел Сериков просил мэрию Ростова предоставить казакам для митинга Театральную площадь, или - площадь Карла Маркса. Как оказалось, первую уже «ангажировали» другие заявители, а на второй (меньшей по размеру) казаки будут мешать ростовчанам. В качестве альтернативного варианта чиновники предложили заявителям провести своё мероприятие 26 января в парке Собино в Железнодорожном районе. Известие заявитель воспринял стоически, подчеркнув, что от своих намерений казаки ни в коем случае не отказываются.

«Закон есть закон, надо его уважать. Проведём митинг в парке Собино, что тут такого, дело молодое», - прокомментировал решение ростовской мэрии Павел Сериков.

Митинг казаков, который прошёл в Ростове-на-Дону в парке Собино, охраняли 150 стражей правопорядка. В их числе были сотрудники патрульно-постовой службы полиции, инспекторы ГИБДД, кинологи со служебно-розыскными собаками и бойцы ОМОНа. Как сообщили АН-онлайн в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области, нарушений общественного порядка в ходе митинга зарегистрировано не было.