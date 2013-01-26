В Махачкале журналистам вручили премию имени Хаджимурада Камалова

Премию имени Хаджимурада Камалова накануне вручили журналистам в Махачкале. Дипломами были отмечены представители 11 федеральных и региональных СМИ. Гран-при конкурса жюри присудило журналистке Наталье Крайновой.

Хаджимурад Камалов – широко известный в Дагестане журналист, учредитель общественно-политического еженедельника «Черновик». 15 декабря 2011 года он был убит у собственной редакции. Преступление не раскрыто по сей день. В прошлом году Камалову посмертно присудили премию А. Сахорова «За жизнь, отданную журналистике».

После смерти журналиста его сторонники создали некоммерческое объединение «Фонд имени Хаджимурада Камалова», цель которого – поддержка высоких стандартов журналистики, принципов свободы слова и права на его выражение. В этом году организаторы Фонда учредили одноименную журналистскую премию.

Конкурс журналистов и СМИ, рассказывающих о Дагестане и дагестанцах, проводился под девизом «Консолидация - Созидание – Толерантность». Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» организаторы, участие в конкурсе приняли более 30 журналистов из разных регионов. Тематика представленных работ затрагивала самые разные проблемы жизнедеятельности, однако все они были посвящены проблемам Дагестана и возможным путям их решения.

Церемония награждения финалистов – это 11 журналистов - проходила в Русском театре в Махачкале. Вел мероприятие известный журналист и общественный деятель Максим Шевченко. Перед началом церемонии все присутствующие почтили память Хаджимурада Камалова минутой молчания. После - показали фильм о жизни и деятельности журналиста.

«В каждой премии для нас важна символика. Камалов всегда был и останется символом порядочности, чести, совести и достоинства. Символом высочайшего профессионализма», - считает журналист Максим Шевченко.

Премии журналистам вручали в основном сотрудники редакции «Черновик», которые, кстати, в конкурсе не участвовали. Так же среди вручающих были известные общественные деятели и журналисты федеральных каналов.

Победителями в номинациях стали:

- "Редактор года " - Марко Шахбанов - бывший главный редактор "Нового дела"

- "Лучшее бизнес издание" - деловой журнал "Эксперт-ЮГ"

- "Лучший проект года" - проект Светланы Анохиной "Был такой город"

- "Взгляд на Дагестан" – журналист Орхан Джемаль

- "Молодой журналист" – Рамазан Раджабов

- "Телесюжет и документальный фильм о Дагестане" – российский режиссер-документалист Светлана Свистунова

- "Лучший интернет-проект" - интернет-ресурс "Кавказская политика"

- "Будущее журналистики" - Зухраб Омаров студент отделения Журналистики Даггосуниверситета

Помимо лауреатов, жюри определило трех победителей в номинации «Консолидация. Созидание. Толерантность»: 3-е место присудили Ирине Гордиенко, обозревателю издания "Новая газета", 2-е – директор исследовательского центра «RAMCOM» Денису Соколову, а Гран-при конкурса взяла журналистка, долгое время работавшая в дагестанском еженедельнике «Новое дело» (ныне в Москве в интернет-издании «Кавказский узел») - Наталья Крайнова.

«Если есть в Дагестане свобода слова, то это заслуга «Черновика» и его создателя. А что дальше мы сделаем с этой свободой – зависит уже от нас самих», - сказала Крайнова со сцены.

Премию имени Хаджимурада Камалова в этом году вручали журналистам впервые. Учредители Фонда намерены сделать конкурс ежегодным.