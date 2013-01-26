В Москве в районе Сокольников гуляют лоси
26 января 2013, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
26 января 2013, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
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"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков
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Захарова назвала условия Зеленского для возвращения РФ в G8 "набором букв"
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Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о ее состоянии
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В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8
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При Зеленском перемирие на Донбассе оказалось самым эффективным
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