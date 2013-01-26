В Москве в районе Сокольников гуляют лоси, чем привлекают к себе внимание водителей и прохожих, пара гуляющих лосей замечена на северо-востоке столицы в районе парка "Сокольники",ГИБДД просит водителей быть осторожными.

Лоси, как сообщают сегодня Интернет-СМИ, замечены днем после полудня в субботу на Сокольническом Валу, животные шли вдоль проезжей части дороги.