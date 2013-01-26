Российские спецслужбы предлагали Долматову работу

ФСБ несколько раз предлагала работу погибшему в Роттердаме оппозиционеру Александру Долматову, следует из его переписки с департаментом иммиграции и натурализации, сообщает в субботу NRC.nl.

По данным голландской стороны, первый раз из российского ведомства к нему обратились в 2008 году, когда он работал в корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В 2011 году бывшему активисту «Другой России» ФСБ вообще предложило уехать работать в Европу в качестве своего сотрудника, но оба раза Долматов отказывался от их предложения.

Он уехал из страны в июне, вскоре после начала следственных действий по делу о митинге на Болотной площади 6 мая и пытался получить статус политического беженца, но власти Нидерландов отказали ему в нем, так как процедура выдачи статуса беженца в этой стране для россиян является достаточно сложной и долгосрочной.

В пятницу первые заявления в отношении произошедшего сделали королева Беатрис и правительство Нидерландов. Королева назвала «большой трагедией» самоубийство Долматова.