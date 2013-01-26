Виктория Азаренко победила на Australian Open

Виктория Азаренко во второй раз подряд стала победительницей Australian Open, представительница Белоруссии одержала победу над китаянкой Ли На, поединок теннисисток длился 2 часа 40 минут.

Азаренко - первая ракетка мира, Ли На занимает шестую строчку женского рейтинга.