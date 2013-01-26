Казаки требуют признать себя народом

Сегодня в Ростове-на-Дону казаки провели митинг, на котором потребовали от российских властей признать их самостоятельным народом. В массовой общественной акции, посвящённой Дню памяти жертв геноцида казачества, который отмечается 24 января, приняли участие несколько сот представителей донских, кубанских, терских и яицких казаков.

Напомним, 94 года назад был принят секретный циркуляр Оргбюро ЦК РКП (б) о массовом терроре против казачества. Этот документ, подписанный председателем ВЦИК Яковым Свердловым, вошёл в историю, как «свердловская директива». Тогда большевиками были уничтожены сотни тысяч (если не миллионы) казаков.

«Сегодня на митинг пришли 600-700 человек, – рассказал журналистам заявитель митинга, атаман Зимовниковского юрта Павел Сериков. – К сожалению, из-за плохой погоды приехали не все желающие. Из-за сложных дорожных условий многие или опоздали, или просто не доехали. Например, автобусы с казаками из Москвы смогли добраться до Ростова только к концу митинга. Хотя мы немного и задержали начало мероприятие, потому что ждали их».

Тем не менее, по словам организаторов этого митинга, за требование признать казаков отдельным народом удалось собрать достаточно большое количество подписей. Данные подписные листы с определённой формулировкой казаки намерены отправить в администрацию президента России.