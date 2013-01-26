В метро появится оборудование для людей с ограниченными возможностями

В Москве "Стройкомплекс" предполагает установить специальное оборудование в метрополитене для людей с ограниченными возможностями. Пилотный проект будет реализован на одной из существующих линий, сообщили в городском Департаменте строительства.

Концепцию проекта подготовят в ближайшее время.

Правительство Москвы при строительстве Московского метрополитена уделяет особое внимание формированию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. На всех новых станциях проектируются и сооружаются приспособления и механизмы, для того чтобы люди с ограниченными возможностями получили возможность удобного доступа в метро.

В то же время в Департаменте отметили, что доступом маломобильных групп граждан на новые станции не решается проблема формирования безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Сложность представляют ранее построенные станции.

Это комплексная проблема, решение которой лежит не только в сфере строительства новых объектов, но и в оснащении существующих станций оборудованием, которое бы позволило быстро и безопасно подняться и спуститься в метро на уже существующих станциях.

Одно из возможных решений проблемы - устройства, которые позволили бы закрепить инвалидную или детскую коляску на платформе, быстро установить её на эскалаторе и также быстро снять.

В настоящее время специалисты Департамента строительства, Московского метрополитена и проектных организаций работают над созданием таких уникальных устройств.