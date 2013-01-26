В Москве количество легальных такси достигло 25 тысяч

Удостоверение на 25-тысячное московское легальное такси выдал накануне столичный градоначальник Сергей Собянин в ходе совещания по оперативным вопросам. Мэр Москвы отметил, что для таких такси в городе создаются специализированные парковки.

В минувшем году появилось более 200 подобных парковок, в том числе в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Мэр столицы напомнил, что в Москве действуют лизинговые программы поддержки легальных перевозчиков. В прошедшем году 1,5 тыс. машин было закуплено по этой программе.

"Я надеюсь, что программы будут работать и в нынешнем году", - отметил Сергей Собянин, передала пресс-служба равительства Москвы.