В Москве количество легальных такси достигло 25 тысяч
26 января 2013, 15:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Удостоверение на 25-тысячное московское легальное такси выдал накануне столичный градоначальник Сергей Собянин в ходе совещания по оперативным вопросам. Мэр Москвы отметил, что для таких такси в городе создаются специализированные парковки.
В минувшем году появилось более 200 подобных парковок, в том числе в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
Мэр столицы напомнил, что в Москве действуют лизинговые программы поддержки легальных перевозчиков. В прошедшем году 1,5 тыс. машин было закуплено по этой программе.
"Я надеюсь, что программы будут работать и в нынешнем году", - отметил Сергей Собянин, передала пресс-служба равительства Москвы.