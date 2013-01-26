В фестивале подлёдного лова на льду Амурского залива победили все

Во Владивостоке в субботу собрались любители подлёдного лова на фестиваль "Народная рыбалка-2013", за приз мэра сражались более трехсот участников. Сертификат на 50 тысяч рублей на приобретение рыболовных снастей и экипировки градоначальник Игорь Пушкарёв вручил рыбаку, поймавшему 105 хвостов.

На акватории бухты Новик острова Русский собрались любители подледной рыбалки, чтобы продемонстрировать свое мастерство и испытать удачу.

До старта фестиваля зарегистрировались 306 участников - детей и взрослых, любителей и профессионалов, команд и семей. Увлечение рыбной ловлей стало единственным условием, которое выдвинула администрация Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии столицы Приморского края.

Победитель в номинации "Первая пойманная рыба" определился через 20 минут после старта.

А пока любители подледного лова соревновались, болельщики не скучали: ели кашу, пили чай, подпевали и танцевали вместе с артистами. Самые маленькие владивостокцы участвовали в веселых конкурсах, эстафетах и соревнованиях, которые проводили сказочные персонажи и ростовые куклы. Позже каждый угостился ароматной горячей ухой. Для участников и гостей фестиваля» было приготовлено почти 400 литров ухи, 100 литров каши и 200 литров горячего сладкого чая.

Отдельным зрелищем, собравшим публику, стал конкурс бурения лунок, в котором рыбаки демонстрировали ловкость, технику и свой заточенный ледобур.

После обеда в рыбацкой экипировке на фестиваль в Новик приехал глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Мэр рассказал, что сам большой любитель рыбалки. Он поздравил участников с уловом, отметил, что сегодня в этой бухте чувствуется позитивное настроение, и вручил полезные подарки победителям: ледорубы, палатка, спальные мешки, садки для рыбы, котелки, мангалы, фонарики и др.

Почти полтора десятка номинаций учредили организаторы.

Активное участие в подледной рыбалке приняли женщины. Победительницей в номинации "Сударыня" стала Олеся Макарова - удочки и другие рыболовные снасти девушка украсила стразами.

Самой юной участницей фестиваля стала четырехлетняя Соня Василевская, номинация "Старейший участник" присвоена 82-летней Олимпиаде Караульных.

Здесь определилась и самая рыболовная семья, и самый говорливый рыбак и удачливая "артель".

Главный приз - сертификат на 50 тысяч рублей на приобретение рыболовных снастей и экипировки Игорь Пушкарёв вручил Ивану Колесник. Счастливчику удалось поймать 105 хвостов.

Как отметил глава города Игорь Пушкарёв, фестиваль "Народная рыбалка" станет ежегодным.

"Владивосток - рыбацкий город, у нас много людей, которые увлекаются подледным ловом. Так, сегодня, несмотря на морозную погоду, приехали много владивостокцев. Я вижу, что фестиваль пришелся по душе, люди занимаются любимым делом, отдыхают, царит хорошее настроение, его однозначно надо проводить, может и не один раз за зиму и делать ежегодным, сказал Игорь Пушкарёв.