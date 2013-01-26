В Москве сотрудники префектуры и управ ЦАО вышли с лопатами на улицы

В Москве, чтобы помочь коммунальщикам, на уборку снега сегодня вышли сотрудники префектуры и управ Центрального административного округа. По их словам, погодные условия этой зимой оказались самыми сложными за последние 15 лет.

"АН" писали, что очистить Москву до конца этой недели столичный градоначальник поручил ещё в понедельник после сильнейшего снегопада.

За эти дни с улиц города было вывезено 4 миллиона кубометров снега, передает ТВЦ. Его отправляли на специальные плавильные пункты, которых в городе несколько десятков. Снег убирали около 16 тысяч единиц спецтехники и более 45 тысяч дворников.

И вот сегодня на помощь им вышли чиновники и жители города.

Сотрудникам коммунальных служб помогают и полицейские - они закрывают дороги и переулки для движения транспорта, а также перемещают автомобили, которые мешают уборке.

Основные работы в городе ведутся ночью, когда транспортный поток максимально снижается.