Большинство приговоров обвинительные, так как судьям стыдно перед следствием

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российские суды выносят по большей части обвинительные приговоры, так как судьям стыдно перед следствием.

"Когда я занимал пост президента, я много размышлял над тем, почему в 95-97% случаев наши суды выносят обвинительные приговоры. Думаю, это проблема политического и правового сознания. Судьям стыдно оправдать человека и тем самым подставить под сомнение работу, проделанную следственными органами", — заявил Медведев в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.



Премьер считает, что причины этого явления стоит искать в «печальной истории XX века». Медведев добавил, что отечественная судебная система будет совершенствоваться, и выразил надежду, что ей будут доверять как российские, так и зарубежные предприниматели.



