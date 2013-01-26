СКР проверяет угрозы адвоката свидетелю в деле об убийстве Буданова

Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве начата доследственная проверка в связи с заявлением Александра Евтухова – свидетеля по уголовному делу об убийстве Юрия Буданова – о том, что высказывания адвоката Мурада Мусаева он расценивает как угрозы.

"АН" писали, что в Москве ведется процессуальная проверка по факту подкупа адвокатами свидетеля по уголовному делу об убийстве Юрия Буданова.

21 января Александр Евтухов написал заявление на имя судьи Мосгорсуда о том, что в момент перерыва в судебном заседании к нему подошел адвокат Мусаев и сказал, что нужно дать показания, о которых договаривались раньше, за что ему заплатили 100 тысяч рублей, и что "они знают, где он находится". Эти слова Евтухов и расценил как угрозу себе и своей семье.

"Следователи уже опросили Евтухова, который им подтвердил содержание изложенного в заявлении на имя судьи разговора с М. Мусаевым в суде. Теперь следователи намерены опросить адвоката М. Мусаева, а также провести другие необходимые проверочные мероприятия, чтобы по результатам проверки принять соответствующее процессуальное решение", - говорится в субботнем сообщении пресс-службы СКР.

Кроме того, отмечает Следственный комитет России, действиям адвоката Мурада Мусаева также будет дана юридическая оценка и в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении адвоката Дарьи Трениной, подозреваемой в подкупе свидетеля в целях дачи ложных показаний в суде по уголовному делу об убийстве Юрия Буданова (ст. 309 УК РФ).