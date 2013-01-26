ООН предлагает взять на вооружение опыт Индии в борьбе с сексуальным насилием

Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй назвала новаторским подход в докладе Комитета Вермы, который посвящен предотвращению насилия в отношении женщин в Индии. Она настоятельно призвала правительство страны выполнить изложенные в нем рекомендации.

"Я приветствую судью Верму и ее Комитет, подготовивших в короткий срок столь обстоятельный доклад и столь активно вовлекших в процесс женские группы и гражданское общество", - сказала Верховный комиссар, передает Центр новостей ООН.

Главный правозащитник ООН отметила, что доклад и его далеко идущие рекомендации – это дань памяти отважной молодой женщины, которая была изнасилована и убита пять недель назад. Документ посвящен всем жертвам сексуального насилия и нападений в Индии.

"АН" писали, что гибель индианки вызвала волну протеста в стране.

Пиллэй полагает, что доклад свидетельствует о влиянии молодых женщин и мужчин и, в более широком смысле, гражданского общества Индии, которые объединились по всей стране, заявив "хватит»".

В докладе содержатся рекомендации, касающиеся наказаний за изнасилование в семье и изнасилование при однополых отношениях. В нем предлагается ряд мер по изменению унизительных процедур медицинских осмотров, с которыми сталкиваются жертвы изнасилования.

Авторы доклада считают, что необходимо запретить внесудебные советы в деревнях, известные как "хэп панчаяты", которые часто принимают решения против женщин. Рекомендуются всеобъемлющие меры по улучшению полового просвещения в школах и в обществе.

Нави Пиллэй заявила, что она решительно поддерживает рекомендацию доклада воздерживаться от смертной казни и не снижать возраст несовершеннолетних преступников.

Верховный комиссар считает, что рекомендации Комитета исходят из прав, равенства и не дискриминации и направлены на признания женщин как носителей прав, а не лишь как объектов защиты. По ее мнению, "доклад должен служить маяком для многих других стран, стремящихся к всеобъемлющему соблюдению права женщин, в их борьбе с сексуальным насилием".