Дмитрий Медведев: тема Магнитского никому не интересна

Дело Магнитского не интересно бизнесу, оно стало фактором политической жизни, считает премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, отмечая при этом, что тема печальная.

"Это никому не интересно, кроме, может быть, отдельных граждан, которые, собственно, на этом зарабатывают политический капитал. Ни один бизнесмен эту тему не поднимает", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия" по итогам экономического форума в Давосе.

При этом Медведев отметил, что эта тема "достаточно печальная, потому что она связана со смертью человека".

Глава российского правительства отметил, что дело Магнитского стало сопровождением улучшения торгово-экономических отношений РФ с США.



"Они отменили закон советского периода, поправку Джексона-Вэника, и приняли антироссийский закон. Причём, на мой взгляд, абсолютно противоправный закон, если говорить о его соответствии международным конвенциям и доктрине международного суверенитета, поэтому мы на него вынуждены реагировать. Это нормальные, к сожалению, в этом случае действия со стороны государства, которое поставлено в такое положение, но это не предмет бизнеса", — добавил Медведев.



