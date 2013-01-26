ЮНИСЕФ запросил $1,4 млрд для оказания гуманитарной помощи детям в 45 странах

Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ напомнил о страданиях детей в "горячих точках", в том числе - в забытых международным сообществом, и призвал доноров выделить для оказания им гуманитарной помощи 1,4 миллиарда долларов США.

ЮНИСЕФ просит откликнуться на нужды детей в 45 странах, охваченных гражданскими конфликтами, а также пострадавших от стихийных бедствий и других кризисов. Часть из запрошенных средств будут использована для повышения готовности стран к стихийным бедствиям с тем, чтобы свести к минимуму воздействия новых потрясений.

"Пока идет еще первый месяц 2013 года, но мы уже видим, сколь суровым он стал для миллионов детей в Сирии и для беженцев, которые были вынуждены бежать в соседние страны. Мали и Центральноафриканская Республика также сталкиваются с обострением конфликтов, которые угрожают жизни детей и женщин", - заявил представитель ЮНИСЕФ Тед Чайбан, передает Центр новостей ООН.

Призыв для гуманитарных операций на 2013 год охватывает как страны, названия которых мелькают в заголовках сегодняшний новостей, так и страны, к которым СМИ сегодня проявляют меньше внимания, такие как Чад, Колумбия, Эфиопия, Филиппины, Сомали и Йемен.