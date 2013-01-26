Программист, сбывший пиратское ПО на 1,2 тыс. руб., приговорен к штрафу в 12000

В Коми 39-летний местный житель Дмитрий Белых осужден за нарушение авторских и смежных прав, совершенное в крупном размере. "Навар" пирата составил 1200 рублей, его приговорили к штраф в 12000 рублей.

Белых осужден по ч.2 ст. 146 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что Дмитрий Белых 20 июля 2012 года разместил в Интернете на сайте местных газет объявление о предоставлении компьютерной помощи и установке программного обеспечения, и продал за 600 рублей диски, содержащие контрафактные экземпляры программного продукта "Компас-3DV12" и экземпляр ПО "Компас-3DV13", правообладателем которых является ЗАО "АСКОН".

"Он нанес правообладателю ущерб в крупном размере - 186 тысяч рублей. Далее он вопреки воле правообладателей и без заключения с ними договора вновь сбыл за 600 рублей аналогичный контрафактный продукт, причинив компании-правообладателю ущерб на общую сумму свыше 372 тысяч рублей", - передает в субботу пресс-служба СКР.

Белых полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений назначил ему уголовное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 12 тысяч рублей.