Умер правозащитник Валерий Федорович Абрамкин

Валерий Абрамкин, один из ветеранов правозащитного движения, член Московской Хельсинкской группы, скончался в Москве 25 января. "Очень горько, замечательный человек", — сожалеет руководитель МХГ Людмила Алексеева.

"Для меня большая трагедия — смерть Валерия Федоровича Абрамкина, который был неизменным членом совета с незапамятных времен", — сказал Глава президентского совета по правам человека Федотов ria.ru.



По словам Федотова, в последнее время Абрамкин участвовал в работе СПЧ по телефону.

"Я очень опечален тем, что Валерий Федорович от нас ушел. Но абсолютно уверен в том, что Господь, определяя его судьбу, поместит его среди самых настоящих праведников", — сказал Федотов.



У правозащитника была тяжелая форма туберкулеза, и он давно не выходил из дома. Абрамкин много сделал для защиты прав заключенных и улучшения ситуации в системе исполнения наказаний.

Валерий Абрамкин родился в мае 1946 года, окончил Московский химико-технологический институт. В конце 70-х годов он был приговорен к заключению в колонии строгого режима за распространение "самиздата". Правозащитник входил в Комиссию по правам человека при президенте, в Президентский совет по правам человека и Общественный совет при Министерстве юстиции.



