Инициативу ЛДПР об использовании оружия не поддержали

Правительство не поддержало инициативу ЛДПР разрешить использовать для самообороны некоторые категории огнестрельного нарезного короткоствольного оружия. Официальный отзыв на законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об оружии» размещен на сайте .

Летом 2012 года депутат Сергей Иванов от фракции ЛДПР внес в Госдуму законопроект, которым предложил включить в перечень гражданского оружия самообороны огнестрельное нарезное короткоствольное оружие.

«Свободное обращение огнестрельного нарезного короткоствольного оружия окажет негативное влияние на состояние общественной безопасности в стране, повлечёт за собой существенное осложнение состояния правопорядка и рост преступлений, совершаемых с его использованием либо с целью завладения им», — говорится в ответе правительства.



«Продолжает оставаться крайне тревожной ситуация с правонарушениями, совершёнными с использованием огнестрельного оружия ограниченного поражения (оружие самообороны), в том числе находящегося у граждан на законных основаниях. На основании изложенного правительство представленный проект федерального закона не поддерживает», — отмечается в документе.



