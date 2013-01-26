СМИ: Защитник Абате все-таки перейдет в «Зенит»

Петербургский "Зенит" согласовал с "Миланом" все условия перехода защитника Иньяцио Абате, и для завершения сделки российскому клубу необходимо договориться о личном контракте с 26-летним футболистом, информирует Интерфакс со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Миланские газеты уверены, что отъезд игрока в российский клуб произойдет в ближайшие дни.

Правда, в эту трансферную кампанию СМИ не раз сообщали, как о переходе иальянца в "Зенит", так и об отказе "Милана" от сделки.



Абате не является твердым игроком основы миланцев в этом сезоне - он выходил на поле всего в 12 матчах.

В "Милане" уже нашли замену уходящему игроку в лице 31-летнего правого защитника Кристиана Дзаккардо из "Пармы". В четверг руководство "Милана" заключило соглашение с чемпионом мира-2006, рассчитанное до июня 2017 года.



Готовность "Милана" расстаться с Абате еще и вызвана тем, что в этом сезоне на его позиции очень ярко проявил себя 20-летний защитник Маттия Де Шильо. Абате превратился в резервиста, и миланский клуб не возражает против его ухода.



Главный тренер "Зенита" Лучано Спалетти недавно заявил, что в последнюю трансферную кампанию "Зенит" серьезно усилился, и сейчас никаких сенсаций ждать не стоит. Напомним, что летом в Петербург переехали Халк и Витцель, сумма трансферов которых оценивается в 100 млн евро.



Единственное, что, по мнению Лучано Спаллетти, нужно сделать в плане приобретений - доукомплектовать линию обороны. В остальном состав команды не претерпит изменений.



Номинально в "Зените" сейчас 8 защитников и приобретение еще двух может означать, что кто-то из них уйдет.