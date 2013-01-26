МВД: уровень работы петербургской полиции упал ниже среднего

На годовой коллегии ГУ МВД Петербурга и области выступил замминистра внутренних дел Сергей Герасимов. Начал с неутешительного.



После принятия закона "О полиции" изменился способ оценки эффективности. С системы "палочных" показателей, при которой первую роль играла статистика - а с ней очень легко играть, - перешли на секторальную, пишет КП.

- Показатели вашего подразделения пока находятся на уровне "ниже среднего", - процитировал заместителя министра в своем твиттере член общественного совета ГУ МВД Петербурга и области Александр Холодов.

Также полицейский № 2 страны заявил, что с 2013 года вводят персональную ответственность руководителей вузов МВД, в том числе - Санкт-Петербургского.