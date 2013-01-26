Старым автомобилям может быть запрещен въезд в центр Москвы

Московские власти намерены запретить въезд старых автомобилей в центр столицы и районы с неблагоприятной экологической обстановкой. Законопроект в ближайшее время рассмотрит Мосгордума.

В городе официально будут установлены зоны с неблагоприятной экологической обстановкой, куда ограничивается въезд автомобилей с двигателями стандарта «Евро-2» и ниже, в основном, в центральной части столицы. По мере улучшения экологической обстановки временный запрет на проезд будет сниматься, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект, о котором идет речь, был разработан правительством Москвы еще при Юрии Лужкове в 2006 году и внесен в Мосгордуму, но не рассмотрен.

Согласно действующему в РФ техрегламенту о требованиях к автомобильным выхлопам, производство и продажа авто класса «Евро-3» разрешена только до конца нынешнего года. Кроме того, сейчас на столичных АЗС продается топливо класса не ниже «Евро-4».

Любопытно, что осенью 2012 года мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что в центре города не будут вводиться ограничения для автотранспорта. Вчера в пресс-службе департамента транспорта заявили, что оценят законопроект после того, как он поступит в Мосгордуму, а от дальнейших комментариев отказались.

В настоящее время в столице действует запрет на въезд грузового автотранспорта грузоподъемностью более 1 тонны в центральную часть города, ограниченную Третьим транспортным кольцом с 7.00 до 22.00, а также на въезд грузовиков с разрешенной максимальной массой более 7 тонн в центральную часть города, ограниченную малым кольцом Московской окружной железной дороги. А с 1 февраля 2013 года в Москве будет введено ограничение транзитного движения грузового транспорта по МКАД в дневное время. Также с мая 2013 года запретят въезд грузового транспорта с двигателем ниже экологического класса "Евро-3" в пределы Третьего транспортного кольца.