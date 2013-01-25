Дагестанцы серьезно обеспокоены имиджем республики и хотят начать с себя

В Махачкале сегодня обсудили проблему формирования имиджа Дагестана, который за последнее десятилетие выставлен в СМИ с негативной стороны. Общественные деятели, представители власти, средств массовой информации, принявшие участие в работе «круглого стола», выразили озабоченность проблемой и озвучили ряд предложений по изменению сложившегося негативного образа.

Мероприятие, организованное Управлением информационной политики и пресс-службы Президента Республики Дагестан, анонсировали заранее как площадку «для всех неравнодушных к проблеме». И, открывая «круглый стол», начальник вышеназванного Управления Зубайру Зубайруев отметил: «Проблема имиджа Республики Дагестан крайне актуальна. И вне зависимости от того, кто является нашим президентом, эта проблема была и есть. В связи с этим я предлагаю вам воздержаться от политических заявлений, поскольку мы сегодня говорим не об этом, а о проблеме образа нашего региона. Мы сегодня слушаем тех, кто понимает смысл проблемы и имеет свою аргументированную точку зрения».

Затрагивая проблему негативного образа Дагестана, председатель Комитета по делам молодежи, спорту и туризму Народного Собрания РД Марина Абрамкина подчеркнула, что следует понимать, что, прежде всего, «лицо» республики зависит от самих дагестанцев: «Нам, прежде всего, следует начать с самих себя. Надо учить молодёжь вести себя с достоинством. Следует уделять больше внимания воспитанию детей, поддерживать семейные ценности. Надо быть более открытыми и доступными, не бояться говорить о том, что происходит в республике. Надо не бояться жить в правовом поле. Давайте учиться и жить по закону, который должен быть для всех одинаковым».

Зампредседателя общественного антикоррупционного совета Табасаранского района Газихан Курбанов, выступивший на «круглом столе», считает, что, несмотря на многочисленные круглые столы, посвященные имиджу республики, решить данную проблему невозможно в отрыве от насущных проблем республики.

«Президент Дагестана прилагает большие усилия для того, чтобы привлечь инвесторов, но прежде чем вложить деньги в определенный проект, инвестор узнает действительное положение в данном районе – то, насколько оно безопасно. И если главным критерием, по которому президент будет назначать на должность главы районов, будет лояльность к нему, то это неправильно. Я - патриот Дагестана, и такие мероприятия важны для меня, поскольку они дают надежду на формирование конструктивного взаимодействия», - сказал Г. Курбанов.

Проблему взаимодействия с федеральными информационными агентствами затронул Зубайру Зубайруев: «Я сравнивал вместе с представителями информагентств мероприятия, проводимые в республике, достойные освещения в федеральных СМИ, и тот ряд новостей, опубликованных ими. Они существенно разнились. Они сами отметили, что около 70% новостей, проводимых в Дагестане, могли бы быть освещены их агентствами».

Своими предложениями по поводу улучшения имиджа республики поделился известный журналист, член Общественной палаты РД Алик Абдулгамидов, который отметил, что Дагестан не имеет определенного имиджа как вне республики, так и внутри нее.

«Если ставить вопрос: кто виноват? - то виноваты все и, в первую очередь, власть. Она и ее действия должны быть прозрачны. Был проведен прямой эфир с Главой республики, это замечательное событие. Но если остальные чиновники так не могут прийти на разговор с народом и отвечать за свою деятельность, то они находятся не на своем месте. К тому же республиканскими СМИ может быть проведено огромное количество прямых эфиров, написано много положительных новостей, но если на сайте государственных услуг появится одна строчка о том, что дагестанский чиновник собирается приобрести что-то за 15 миллионов, то вся эта работа пойдет насмарку», - сказал он.

Руководитель Дагестанского комитета КПРФ Махмуд Махмудов акцентировал внимание на проблеме отсутствия единства. Он рассказал, что в депутатском корпусе, представляющем Дагестан, (а это девять депутатов) нет единства. Поэтому они плохо отстаивают интересы республики. Также он предложил " прикармливать" федеральные СМИ, чтобы они делали акцент на позитив.

По словам директора Дагестанского института экономики и политики, доктора политических наук Абдулнасира Дибирова, образ Кавказа в 19-20 веках был положительным. Даже в период Кавказской войны, регион вошел в историю, воспетый Лермонтовым, другими поэтами и писателями. Сейчас проблема имиджа, считает Дибирова, упирается в справедливость. Если нет справедливости, то соответственно и имидж страдает, - можно сделать вывод из его тезиса. По словам Дибирова, нужно разработать государственную программу справедливости.

Свои предложения по заданной проблеме высказали и другие участники дискуссии. Отметим, что все выдвинутые рекомендации будут рассмотрены и по мере их эффективности и реалистичности воплощены в жизнь.