Медведев: В РФ расследуются 50 тысяч уголовных дел, связанных с коррупцией

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, что сейчас в России расследуются 50 тысяч уголовных дел, связанных с коррупцией. Он отметил, что "на самом деле коррупционных скандалов гораздо больше".

На вопрос журналиста, не является ли коррупционный скандал, связанный с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, сигналом о новой волне борьбы с коррупцией, Дмитрий Медведев сказал, что "просто в России, как и в любой стране, наиболее интересными для восприятия являются коррупционные скандалы, связанные с верхним уровнем управления. В нашей стране в настоящий момент в производстве находится 50 тысяч уголовных дел по коррупционным составам преступлений. 50 тысяч!" — подчеркнул премьер.

"Это много на самом деле, но, конечно, на поверхности плавают наиболее резонансные дела", — добавил он.

Он также пояснил, что не хорошо давать оценки "отдельным делам в силу разных причин", "чтобы слова президента или председателя правительства не рассматривались как сигнал судебной системе".

Российский премьер считает полезным, когда такие дела попадают в объектив телекамер и обсуждаются гражданским обществом. Он отметил, что "проблема коррупции, действительно, является очень важной для граждан нашей страны, важной, но не определяющей". По его словам, главной россияне "считают проблему жилья, жилищно-коммунального хозяйства, некоторые другие семейные проблемы, а коррупция где-то на пятом месте".