В пятницу из Украины в Россию был экстрадирован гражданин Российской Федерации, "вор в законе" Омар Бекаев, известный по кличке Омар Уфимский или Дядя. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

В сообщении пресс-службы говорится: "Сегодня за пределы нашего государства экстрадирован влиятельный "вор в законе", известный в криминальных кругах по прозвищу "Омар Уфимский" или "Дядя".

Как сообщил заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Виталий Стрижак, согласно приговору Мещанского районного суда Москвы, в России криминального авторитета Бекаева ждет 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за вымогательство и похищение человека.

В настощее время он этапирован в Харьковский следственный изолятор для последующей экстрадиции.