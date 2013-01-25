МВД: В России в занятие проституцией вовлечены около миллиона человек

По данным полиции, около миллиона россиян вовлечены в России в занятие проституцией, такие данные озвучил сегодня заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, выступая в Государственной думе.

Игорь Зубов отметил, что многие из занимающихся "древнейшей профессией" - несовершеннолетние.

Отметим, что сегодня, 25 января, Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности для клиентов, платящих за сексуслуги несовершеннолетним лицам в возрасте от 16 до 18 лет.